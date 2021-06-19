وزير الخارجية: ندعم خروج كافة المرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو تسويف

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تُؤكد وتُدعم تنفيذ كافة مراحل خارطة الطريق للحل السياسي في ليبيا، المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي ونص قرار مجلس الأمن رقم 2570 والاستحقاقات الالزامية الواردة به، والمتعلقة بالانتخابات العامة في ليبيا في موعدها المقرر نهاية العام الجاري يوم 24 ديسمبر 2021 بمشاركة كافة الليبيين.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، أن مصر تدعم وتؤكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون مماطلة أو تسويف، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، ويسهم في تقرير الليبيين لمستقبلهم، ويضمن تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها بمفهومها الشامل المنشود.