«أبوظبي الإسلامي» يعقد شراكة ثلاثية لإصدار بطاقة «خزنة ميزة»

أعلن مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر عن عقد شراكة ثلاثية مع الشركة الناشئة المصرية «خزنة» وشركة «المصرية للمدفوعات الإلكترونية»، لإصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية تحت مسمى بطاقة «خزنة ميزة».

وقال البنك، فى بيان، إنه يستهدف من إصدار هذه البطاقة الجديدة التوسع فى إتاحة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول لتشمل قطاع غير المتعاملين مع البنوك من المجتمع المصرى، وذلك عبر الاستفادة من بطاقات «خزنة ميزة» المدفوعة مقدماً والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى يقدمها مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر بالفعل لعملائه.

وأضاف أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولى فى عام ٢٠١٨، فإن نحو ٦٧٪ من المصريين لا يزالون بعيدين عن التعاملات المصرفية، وأنه على الرغم من التطور الكبير الذى شهده هذا القطاع، فإن نسبة عدم المتعاملين مع البنوك لا تزال مرتفعة، لذا فمن المتوقع أن تلبى بطاقة «خزنة ميزة» الجديدة احتياجات تلك الفئة، على النحو الذى يوفر لهم الراحة والأمان والمرونة بالنسبة للمدفوعات غير النقدية، إلى جانب تعزيز استراتيجية البنك المركزى المصرى طويلة المدى لتحسين الشمول المالى والتحول الرقمى للخدمات المالية والمصرفية.

وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر: «نحن سعداء لتمكننا من توسعة محفظتنا للحلول المالية بمنتج يخاطب احتياجات المجتمع المصرى من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، بذلنا جهوداً حثيثة لتحقيق رؤيتنا بتقديم حلول دفع مبتكرة تدعم الاستراتيجية طويلة المدى للبنك المركزى المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدى. وتمثل بطاقة «خزنة ميزة» الجديدة نتاج جهود مستمرة وتعاون وثيق بين مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر وشركة خزنة للحلول المالية».

وأضاف أنه من المتوقع توافر بطاقة «خزنة ميزة» المدفوعة مقدماً الجديدة لعملاء «خزنة» عبر تطبيق «خزنة الشامل» فى القريب العاجل.

و«خزنة» هى شركة مصرية ناشئة تأسست عام ٢٠١٩ لتلبية احتياجات أكثر من ٢٠ مليون مصرى لا يتعاملون مع المصارف ولكنهم مستخدمون نشطون للهواتف الذكية.

من جانبه، قال عمر صالح، الرئيس التنفيذى لـ«خزنة»: «من خلال استخدام بطاقة خزنة يمكن للمستخدمين تسلُّم الأجور وتحويل وتسلُّم المبالغ لحظياً فى أى وقت خلال الشهر، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى بطريقة سهلة ورقمية من خلال التطبيق».

وحول دورها فى تسهيل مدفوعات بطاقة «خزنة ميزة» الجديدة، قال أحمد نافع، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية: «نحن فى غاية الحماس للعمل مع شركة خزنة على بطاقة «خزنة ميزة» المشتركة، التى ستحدث نقلة فى سوق التمويل فى مصر. وبالاستناد إلى نظامنا المتكامل للمدفوعات، ستتمكن «خزنة» من توسعة نطاق وجودها الرقمى وتقديم تجربة فريدة تماماً لعملائها من المتعاملين على البطاقة وتطبيق خزنة».