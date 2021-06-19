مصرع شاب قفز من الطابق الرابع بمنزل عشيقته بالمعصرة هربا من الزوج

قفز شاب من الطابق الرابع في منزل عشيقته بالمعصرة هربًا من زوجها، فسقط على الأرض جثة هامدة ومات في الحال، وتبين أن الشاب كان في أحضان عشيقته وقت أن فوجئ بعودة زوجها وعندما حاول الهروب من شرفة المنزل عن طريق القفز من الطابق الرابع سقط على رأسه ومات في الحال.

وتمكنت المباحث من القبض على الزوجة الخائنة بعد أن اتهمها الزوج بالزنا، وحُرر محضر بالواقعة، ونُقل جثمان الشاب إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب لبيان أسباب وفاته رسميًا.

رواية الزوج

وقال الزوج في محضر الشرطة، إنه عاد من العمل مبكرًا وعندما فتح باب شقته وجد زوجته وعشيقها في غرفة النوم وهما يمارسان الرذيلة وعندما حاول الإمساك بالعشيق أسرع إلى شرفة الشقة وألقى نفسه هربًا منه.

وأضاف الزوج أنه أبلغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض على زوجته، بتهمة الزنا.

حبس الزوجة

قررت النيابة العامة حبس الزوجة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.