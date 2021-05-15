شاب ينتحر في «بحر يوسف» بالفيوم: «معرفش يشتري لبس العيد لأطفاله»

كان يمر بأزمة نفسية بعدما حلّ عيد الفطر المُبارك دون أن يتمكن من شراء «لبس العيد» لأطفاله، ليس ذلك فقط بل لأنّه لم يتمكن من إعطائهم «عيدية» لكونه عاطلاً عن العمل ويمر بأزمة مالية صعبة، وكان طوال الوقت يشاهد نظرات الحزن في عيون أبنائه بسبب عدم حصولهم على «ملابس جديدة» أو «عيدية» ليشترون بها الحلوى والمشروبات الغازية مثل باقي أصدقائهم وجيرانهم، فجلسوا ينظرون إليهم دون أن يتحدثوا إلى والدهم الذي يعلمون جيدا أنّه لا يمتلك المال، فلم يتحمل نظراتهم فألقى بنفسه في بحر يوسف بالفيوم.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز الفيوم، يفيد ورود بلاغا للنجدة حول قيام شاب بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه في «بحر يوسف» بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم إثر مروره بأزمة نفسية نتيجة عدم تمكنه من إعطاء أبنائه «العيدية».

3 ساعات من البحث

على الفور جرى إخطار فرق الإنقاذ «الغواصين» للبحث عنه بالإضافة إلى إخطار مرفق الإسعاف بالفيوم بالتواجد بمحيط البلاغ لنقل الجثمان فور انتشاله، واستمرت مدة البحث عن جثمانه 3 ساعات متصلة حتى تم العثور على جثمانه وتم انتشاله.

رفض أهله نقله للمستشفى

حالة من الصدمة أصابت أهالي قرية اللاهون فور استخراج جثة الشاب الثلاثيني، فيما أصرت أسرته على عدم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتوسلوا باكيين للإسعاف لنقله إلى الوحدة الصحية بالساحل باللاهون ليحصلوا على تصريح الدفن ويتمكنوا من دفن جثمانه مبكراً قبل حلول الليل.

«الفقر» كان سبب الانتحار

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث مركز الفيوم، ومعاونة النقيب محمد أحمد فريتم معاون مباحث القسم، أنّ المُنتحر يُدعى علاّم محمد قرني (34 عاما) ومقيم قرية اللاهون بمركز الفيوم، وأنّه تخلص من حياته بالانتحار بإلقاء نفسه في «بحر يوسف» بسبب فقره الشديد وعدم تمكنه من شراء ملابس جديدة للعيد لأبنائه، وعدم قدرته على إعطائهم «عيدية» ونظراتهم للأطفال الآخرين بينما يشترون الحلوى بأموال «العيدية».

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.