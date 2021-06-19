أزهري عن «الاغتصاب الزوجي»: إذا خلت الحياة من المودة باتت «بهيمية»

«الاغتصاب الزوجي»، مصطلح انتشر في الآونة الأخيرة، على لسان البعض، لاسيما بعدما نشرت الفنانة ندى عادل، طليقة مخرج الإعلانات والمغني تميم يونس، فيديو على موقع «إنستجرام»، وهي تبكي معلنة فيه تعرضها للاغتصاب الزوجي، من قبل زوجها السابق.

وتوالت ردود الأفعال، حول هذا المصطلح وهل هناك ما يسمى بالاغتصاب في الحياة الزوجية من عدمه.

وفي هذا الصدد يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، عضو لجنة الفتوى السابق، أن النبي صلّ الله عليه وسلم، قال «أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح» مشيرا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها، ولو كانت على ظهر بعير أو أمام تنور، لافتًا إلى أن النبي صلّ الله علية وسلم، قال: «اجعلوا بينكم وبين نسائكم رسول، قالوا يا رسول الله ما الرسول، قال القبلة»، وعلية نهى النبي صلّ الله علية وسلم أن يأتي الرجل زوجته كالحمار، فعليه أن يقبل وأن يداعب، فالمعاشرة لابد فيها من تهيئة الزوجة لزوجته نفسيًا قبلها، وإذا خلت الحياة الزوجية من المودة باتت بهيمية.

وتابع الأطرش، أن النبي حذر من ضرب المرأة، فقال «لا يكن أحدكم كالحمار يضرب بالنهار ويقبل بالليل»، فالحياة الزوجية سكن ومودة ورحمة، وقال عنها ربنا عز وجل «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ»، مشيرًا إلى أن الحياة الزوجية إذا خلت من الرحمة والمودة أصبحت حياة بهيمية، لا حياة زوجية.

وسائل التكنولوجيا سبب الانفلات الأخلاقي

وأضاف رئيس لجنة الفتوى السابق، أن سبب خراب البيوت وفسادها، التلفون المحمول والإنترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا، التي استخدمناها على غير مرادها، فقد انشغل بها الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها، وكذلك الأبناء كل منهم في وادي، مما أدى إلى تقطع أواصر الأسرة، فلا شك أن وسائل التكنولوجيا تعبر عن تقدم هائل ولكننا نستخدمها بشكل غير صحيح، ولذلك نعيش هذه الأيام انفلات أخلاقي ليس بعده انفلات.