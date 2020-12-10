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هنا شيحة: فيلم "النهاردة يوم جميل" سيناقش الاغتصاب الزوجي

كتب:

شريف سليمان
07:17 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
الفنانة هنا شيحة

الفنانة هنا شيحة

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها لم تستطع حضور كل الأفلام التي كانت تتمنى مشاهدتها في مهرجان القاهرة السينمائي، موضحة أن فيلم حظر تجول أعجبها كثيرًا، إذ أنها تحب الأفلام السينمائية، وأن الفيلم عبر عن الأحاسيس الإنسانية.

وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامية سالي شاهين على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي تعرضه شاشة DMC: "إلهام شاهين عملت دور تحفة وأمينة وأحمد مجدي، كانوا ممتازين وعملوا مجهود جامد أوي".

وتابعت: "بشتغل على مشروع مع هيثم دبور، قصة فيلم هذا المساء لفاتن حمامة، وهنشتغل أكتر على الجانب النفسي، لأني بحب المسائل النفسية العميقة، لأن ده تحدي أكبر إني أعبر عن الإنسان وتفكيره وإحساسه".

وأوضحت، أنها ستبدأ تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" غدًا، وسيناقش قضية حساسة: "الفيلم سيتناول قصة سيدة حامل يغتصبها زوجها، وتحاول القصاص لنفسها، لكن القانون لا يعاقب القانون على هذا الفعل، وفي هذا الفيلم سنسلط الضوء على مشكلة حقيقية ونحاول إيجاد حل لها".

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