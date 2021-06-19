سبب التنازل عن الجواز المصري في ألمانيا.. قانون التجنيس

طالبت الجالية المصرية في ألمانيا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتدخل لعدم التنازل عن الجواز المصري في ألمانيا، وتعد بنود قانون التجنيس الألماني هي سبب التنازل عن الجواز المصري في ألمانيا، فيما ناقشت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع عدد من المصريين في ألمانيا، للتوصل لحل هذه المشكلة، والتي تعاني منها الجالية المصرية هناك.

ويعد قانون التجنيس الألماني هو سبب التنازل عن الجواز المصري في برلين، وفقا للمادة العاشرة من قانون التجنيس الألماني، فإن الأجنبي الذي يتقدم بطلب للتجنس بالجنسية الألمانية عليه التخلي عن جنسيتة الأصلية.

«حق الدم» مبدأ آخر في سياسة التجنس بالألمانية

ويشترط قانون التجنيس الألماني للحصول على الجنسية الألمانية، التخلي وعدم الاحتفاظ بأي جنسية أخرى، كما تنتهج ألمانيا مبدأ آخر في سياسة التجنس، يعرف بمبدأ «حق الدم»، أي أن ألمانيا لا تمنح جنسيتها على الولادة في أراضيها، وإنما تمنح جنسيتها على أساس حمل أحد الوالدين بالجنسية الألمانية.

لكن حق الدم ليس هو الطريق الوحيد للحصول على الجنسية الألمانية، إذ يسمح قانون الجنسية الألمانية بالتجنس للمقيميين على أراضيها لفترة زمنية محددة وتوفر الشروط الأخرى اللازمة.

أما فيما يخص دول الاتحاد الأوروبي، سمحت ألمانيا في عام 2007 لكل مواطني دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بالتجنس لديها، ويحتفظ كل المجنسين الجدد فيها من مواطني دول الاتحاد الأوروبي بجوازات سفر بلدانهم الأصلية.

وناقشت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر لقاء افتراضي عبر تطبيق «كلوب هاوس» مشكلة شروط الحصول على الجنسية الألمانية مع عدد من المصريين في الخارج.

وقال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إنه على مدار سنوات طويلة خاطبت الجالية المصرية، وزارة الهجرة المصرية، للتدخل في هذا الأمر، فرغم حاجة المصريين للحصول على الجنسية الألمانية، إلا أنهم لا يرغبون أبدا في التخلي عن جنسيتهم المصرية لأنهم متمسكون بوطنهم.