بإجمالي نصف مليون حالة.. البرازيل ثان دولة بعد أمريكا تسجيلا لوفيات كورونا

أعلنت البرازيل، السبت، تسجيل أكثر من 500 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

وبلغ متوسط عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، أكثر من 2000 وفاة، ما يضع البرازيل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد الوفيات بها 600 ألف حالة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأكد وزير الصحة مارسيلو كيروغا أن العدد الرسمي للوفيات تجاوز 500 ألف.

وكتب كيروغا، على حسابه في «تويتر»: «أعمل بلا كلل لتطعيم جميع البرازيليين في أسرع وقت ممكن وتغيير هذا السيناريو الذي ابتلينا به منذ أكثر من عام».

وتتجاوز الإصابات اليومية بفيروس البرازيل أكثر من 70 ألف إصابة، في الوقت الذي جرى فيه تطعيم 11.4 بالمائة فقط من السكان بشكل كامل، وفقا للحكومة.