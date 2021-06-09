الإنتاج الحربي تبحث التعاون في التصنيع العسكري والمدني مع البرازيل

استقبل المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، الدكتور ماركوس ديجوت، سكرتير المنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية والوفد المرافق، لمناقشة محاور التعاون الثنائي في عدد من مجالات التصنيع المشترك، بحضور الدكتور صلاح سليمان جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس طارق بكر رئيس قطاعات سلاسل الإمداد، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، وذلك بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وفي بداية اللقاء، جرى الترحيب بالوفد البرازيلي، حيث أوضح نائب رئيس الهيئة، أنّ اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على الطرفين في ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين، والتي تشهد تطورا في دفع العلاقات الثنائية خلال الوقت الراهن.

وشهد اللقاء مناقشة موضوعات التعاون مع الشركات البرازيلية العاملة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، خاصة تصنيع أسطوانات الغاز CNG للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وخط إصلاح وعمرة محركات MWM، وجرى توجيه الدعوة للشركات البرازيلية للمشاركة فى معرض السلاح الدولي EDEX 2021 المقرر إقامته في مصر بنهاية نوفمبر من العام الحالي.

وفى نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على أن يزور وفد من وزارة الدفاع البرازيلية، شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.