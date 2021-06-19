أعرف شكل منطقتك زمان.. خدمة جديدة من جوجل

أعلنت شركة جوجل Google عن خاصية جديدة تضيفها إلى قائمة خدماتها من خلال تطبيق GoogleEarth وخاصية Timelapse التي تقدمها لمستخدمي محرك البحث الخاص بها.

وأضافت «جوجل» عبر صفحتها العربية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن التطبيق يمكن تثبيته من «جوجل بلاي Google play»، وهذه الميزة توفر تجربة السفر عبر الزمن، حيث يمكن من خلالها إدخال اسم المنطقة الخاصة بك أو التي تريد معرفة شكلها منذ عدة أعوام، وسيقوم GoogleEarth من خلال خاصية Timelapse بعرض تصوير علوي للمنطقة التي تريد معرفتها ليوضح لك ما كانت كانت عليه في الماضي، إلى أن تحولت في الوقت الحاضر.

ومن خلال هذا التطبيق ستتمكن من مشاهدة فيديوهات فواصل زمنية لكوكب الأرض لأول مرة، وتوفر فهمًا أفضل للتغيرات الديناميكية للأرض من المناخ والسلوك البشري الذي يحدث عبر المكان والزمان.

وأشارت شركة جوجل إلى أنه يمكن لأي شخص البحث عن منطقته أو المكان الذي يرغب في البحث عنه من خلال محرك البحث أو من هنا.

وقد أعلنت جوجل في وقت سابق عن ميزة جديدة لها تضيفها لمحرك البحث الخاص بها من خلال عدسة جوجل Google lens، وأشارت الشركة إلى أن العديد من السيدات والأشخاص يصابون بالحيرة بسبب عدم مقدرتهم على التمييز بين عدد من أنواع الخضروات، التي تتشابه مع بعضها البعض.

ولفتت الشركة إلى أن كثيرين يعانون من الاختلاط بين الخضروات الورقية، مثل البقدونس والكزبرة الخضراء والكرفس، التي تتشابه مع بعضها بشكل كبير.

وأوضحت الشركة أنها استطاعت إيجاد الحل لكل من يعاني من هذه المشكلة من خلال عدسة جوجل Google lens، حيث يمكن الآن فتح عدسة جوجل من خلال الاختصار الموضوع بجانب الميكروفون في شريط البحث الخاص بجوجل وتصوير شكل الأوراق الخاصة بالخضر وسيقوم «جوجل» بتعريف هذا النوع من الخضر وتحديده.