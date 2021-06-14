«كزبرة ولا بقدونس».. «جوجل» توفر خدمة جديدة للتمييز بين الخضروات

أعلنت شركة جوجل Google عن ميزة جديدة لها تضيفها لمحرك البحث الخاص بها من خلال عدسة جوجل Google lens.

وأشارت الشركة عبر صفحتها العربية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook إن العديد من السيدات والأشخاص يصابون بالحيرة بسبب عدم مقدرتهم على التمييز بين عدد من أنواع الخضروات، التي تتشابه مع بعضها البعض.

ولفتت الشركة إلى أن كثيرين يعانون من الاختلاط بين الخضروات الورقية، مثل البقدونس والكزبرة الخضراء والكرفس، التي تتشابه مع بعضها بشكل كبير.

وأوضحت أنها استطاعت إيجاد الحل لكل من يعاني من هذه المشكلة من خلال عدسة جوجل Google lens، حيث يمكن الآن فتح عدسة جوجل من خلال الاختصار الموضوع بجانب الميكروفون في شريط البحث الخاص بجوجل وتصوير شكل الأوراق الخاصة بالخضر وسيقوم «جوجل» بتعريف هذا النوع من الخضر وتحديده.

ولا تنطبق الميزة فقط على الخضر ولكنها عامة على كل الأشياء من حولنا فيمكن استخدامها لمعرفه اسم أي شيء محيط بنا ولم نستطيع التعرف على اسمه.

كما يمكن للعدسة ترجمة نص على صفحة مطبوعة، وإمكانيات جديدة لمساعدتك في البحث أو النسخ أو الاستماع بسرعة إلى النص الذي قمت بترجمته.

وتم إطلاق التحديث عالميًا الشهر الماضي على أجهزة «أندورويد»، وسيتم إطلاقه لاحقًا هذا الصيف على الأجهزة العاملة بنظام iOS.

وأعلنت «جوجل» في وقت سابق الشهر الماضي أنها تقوم بتجربة تطوير ذكاء اصطناعي جديد في البحث يسمى «MUM»، الذي يمكنه نقل المعرفة عبر اللغات والطرائق مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

وتقول الشركة العالمية إنها ستجمع بين الفهم العميق لهدف استفسار المستخدم ومعلومات العالم لحل حتى أكثر عمليات البحث تعقيدًا، مؤكدة أنها ستكون أقوى 1000 مرة من «BERT»، وهي تقنية قائمة على الشبكة العصبية للتدرب المسبق على معالجة اللغة الطبيعية والتي تساعد «Google» على فهم اللغة بشكل أفضل.