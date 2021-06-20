شهدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة حول دعاء المفقودات، ودعاء الضالة ودعاء فقدان الأشياء، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير تحت عنوان «دعاء الضالة وفقدان الأشياء.. تعرف على قول النبي محمد».

دعاء المفقودات

وهناك الكثير من الأدعية التي المستحبة قولها عند دعاء المفقودات، ولكن هناك دعاء المفقودات أو دعاء الضالة روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويرتبط دعاء المفقودات أو دعاء فقدان الأشياء، الوارد عن الرسول بآية كريمة، وهي الآية التاسعة في سورة ال عرمان: «رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ »

دعاء الضالة

وفيما يتعلق بدعاء الضالة، فقد روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم فيما معناه أن قراءة الآية الكريمة: «رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعادَ” ثم يقول الدعاء: “يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين مالي إنك على كل شيء قدير».

ويمكن ترديد عدد من الأدعاء لتكون دعاء الضالة: «بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد على ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك»، «اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، ورد على ضالتي بقدرتك وسلطانك».

دعاء فقدان الأشياء

ومن الأدعية الأخرى التي يمكن ترديدها في دعاء الضالة أو دعاء فقدان الأشياء، هي: «أسألك بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني».

وكذلك يمكن استخدام دعاء الضالة أو دعاء المفقودات أو دعاء فقدان الأشياء: «اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الارض فأخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان عسيرا فيسره وان كان قليلا فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد».