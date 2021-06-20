«تعملها الحريم وتضيع الرجالة».. إصابة 13 شخصا في معركة بـ«الشوم» بقنا

وابل من الحجارة، صراخ وتدافع، سباب ولعنات، عصي مرفوعة، وأيادٍ تتلقى الضربات، وجوه يكسوها الغضب، نساء تدفع الرجال إلى الموت، مشهد «كابوسي» حي عاشته قرية دندرة الليلة الماضية، بسبب خلافات جيرة بين امرأتين، تحولت في لحظات إلى معركة طاحنة بـ«الشوم»، أدت إلى إصابة 13 شخصا بينهم سيدات، ليفعلها «الحريم» ويقع فيها الرجال.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب معركة طاحنة بالعصي والشوم والطوب، بين مجموعة من الأشخاص بينهم سيدات في قرية دندرة التابعة لمركز قنا، بسب خلافات الجيرة.

وتبين أن المعركة، سببها خلافات بين سيدتين، بدأت بمشادة كلامية بينهما ثم تراشق بالأيدي، ما دفع أقارب كل طرف بالتدخل، وحدوث اشتباكات بالعصي والشوم.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن المعركة أسفرت عن إصابة 13 شخصا بجروح بسيطة وقطعية، نقل منهم 9 في مستشفى قنا، فيما رفض 4 آخرين الذهاب.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي:

أم العز عبده، 55 عاما ، شرف الدين حسين محمود، 50 عاما، وشقيقتها فاطمة عبده محمود، 60 عاما، وسيد محمد حسين محمود، 31 عاما، ومانجة محمد سيد، 32 عاما، وشقيقيها رمضان محمد سيد، 33 عاما، وأحلام محمد سيد، 20 عاما، ونورا علي أحمد، 20 عاما، وشقيقها ياسر على أحمد، 25 عاما، وتم التحفظ عليهم بعد عمل التقارير الطبية الأزمة لاستكمال التحقيقات.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، فيما طلبت تحريات مباحث مركز شرطة قنا، التابع له محل الواقعة في قرية دندرة، وضبط عدد من المتهمين المتسببين في المشكلة بين الطرفين.