عاجل.. إصابة 12 شخصا في معركة دامية بسوهاج بسبب خلافات الجيرة

شهدت قرية الشوكا دائرة مركز طما شمال سوهاج، مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 12 شخصا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وسيطرت على الأحداث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي، وتحويل حالتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود بلاغ باندلاع مشاجرة بقرية الشوكا دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

نتج عن الواقعة إصابة «أحمد محمد عبدالرحيم، 30 سنة، عامل، وسميرة عبده، 63 سنة»، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و«علي عبدالرحيم علي، 59 سنة، ومنصور أنور عبدالرحيم، 36 سنة، أنور عبدالرحيم علي، 61 سنة، وعبدالرحيم أنور عبدالرحيم، 28 سنة».

وأصيب «جمال أبو ضيف السيد، 57 سنة، محمد عثمان أبو ضيف، 27 سنة، عثمان السيد أحمد، 65 سنة، وطارق جمال أبوضيف، 24 سنة، ومدحت صالح شوقي، 27 سنة، وصفاء عثمان أبو ضيف، 35 سنة»، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى طما المركزي.

وتبين من الفحص، أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.