تلبس باليد.. مميزات ورسوم إصدار بطاقات BEAT الـ«لا تلامسية»

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، واصدار البطاقات والخدمات الإلكترونية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي بطاقات BEAT كأحد تقنيات الدفع الإلكتروني، لتضاف إلى باقة منتجات البطاقات.

وأوضح البنك أن بطاقة BEAT تعد جهاز دفع قابل للارتداء في معصم اليد و البطاقة المصاحبة لك دائما، وتتميز بتصميم خفيف الوزن ومقاوم للماء، لذا يمكن ارتدائها علي مدار اليوم.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لبطاقات BEAT، مميزاتها وصفاتها الأساسية، مصروفات ورسوم اصدارها، وفقًا لسياسات البنك المعلنة، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي القطاع المصرفي على مدار الساعة.

تفاصيل بطاقات BEAT اللاتلامسية

ـ تصدر BEAT في هيئة بطاقة مصاحبة لبطاقات الخصم المباشر World DebitCard مع اختيارها للحسابات المرتبطة بها.

ـ بطاقات BEAT مؤمنة تماماً حيث يتم تطبيق نفس خصائص تأمين المعلومات لبطاقتك اللاتلامسية بأداة الدفع الخاصة بالعميل.

حدود السحب والانفاق اليومية من خلال بطاقات BEAT

ـ المعاملات اللا تلامسية أقل من 600 جنيه، لا تتطلب ادخال رقم سري.

ـ المعاملات اللا تلامسية فوق 600 جنيه، يكون إدخال الرقم سري الزامي.

ـ يسمح بالشراء المحلي أو الدولي حتي 200000 جنيه يومياً.

رسوم ومصروفات بطاقات BEAT اللاتلامسية

ـ رسوم الإصدار والتجديد السنوي، سواء كانت (بطاقة أساسية أو بطاقة تابعة)، 450 جنيهاً.

ـ رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقات BEAT اللاتلامسية، 350 جنيها.

ـ رسوم إعادة اصدار رقم سري لبطاقات BEAT اللاتلامسية، 100 جنيه.

ـ البطاقة معفاة من رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ب ADIB EGYPT.

ـ البطاقة معفاة من رسوم سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك آخري داخل مصر، أول معاملتين و يتم احتساب من المعاملة الثالثة بقيمة 4% بحد أدنى 20 جنيه.

ـ رسوم سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك آخري خارج مصر، 2.5% بحد أدنى 25 جنيه.

ـ عمولة توفير عملة للسحب النقدي والمشتريات من خارج مصر، 3%.

ـ البطاقة معفاة من رسوم استعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بـADIB EGYPT.

ـ رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك آخرى خارج مصر، 2 جنيه.