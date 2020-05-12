الاستمارة بـ20 جنيها.. مزايا بطاقات الخصم المباشر من هيئة البريد

تقدم الهيئة القومية للبريد عددا من الخدمات المالية، بينها بطاقات الخصم المباشر، والتي يمكن استخراجها بتكاليف بسيطة وخطوات بسيطة، ويمكن استلامها خلال أسبوعين.

تقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها المستندات المطلوبة ومزايا بطاقات الخصم المباشر من هيئة البريد.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخصم المباشر

تقديم طلب كارت فيزا قيمته 20 جنيهًا.

املأ استمارة فتح حساب وإصدار بطاقة.

فتح حساب ببطاقة الرقم القومي ويجب إحضار صورتين.

يمكن استلام الفيزا خلال أسبوعين، ويتم تفعيل البطاقة بالاتصال بخدمة العملاء.

مزايا بطاقات البريد للخصم المباشر

تقبل بطاقات البريد المصري التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التي تحمل شعار فيزا وماستر كارد، وكذلك التسوق عبر الإنترنت، وتمكّن بطاقات الائتمان الخاصة بالبريد المصري، العملاء من الاستفادة بخدماته.

السحب النقدي محليا أو خارج جمهورية مصر العربية.

الشراء محليا أو خارج مصر.

الاستعلام عن الرصيد.

إصدار كشف حساب مصغر من ماكينة الصراف الآلي.

التحويل الداخلي.

دفع الفواتير.

خدمة العملاء على مدار 24 ساعة.

تقنية EMV لضمان عمليات شراء آمنة على الإنترنت.

إصدار بطاقات إضافية على بطاقة الحساب الأساسية.

يمكن ربط 3 حسابات لحساب العميل الأساسي.