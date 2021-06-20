السلطات الصحية الهندية تسجل انخفاضا في إصابات كورونا: 58419 حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، انخفاضا في إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وأبلغات عن 58419 حالة إصابة، وهي الأدنى منذ 30 مارس الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29881965 حالة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 1576 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، كما سجلت 87619 حالة شفاء من «كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات إلى 386713 حالة، فيما وصل إجمالي الشفاء إلى 28766009 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2002 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، أن البلاد سجلت 429 إصابة جديدة بالفيروس، و5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151149 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» في البلاد إلى 2002 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتجاوز إجمالي عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في كوريا الجنوبية، 15 مليون شخص، وقالت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، إنه تم إعطاء ما مجموعه 15012455 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح حتى أمس السبت، وهو ما يمثل حوالي 29.2% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة، وذلك بعد مرور 114 يومًا من بدء حملة التطعيم في البلاد والتي بدأت في 26 فبراير الماضي.