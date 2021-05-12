كوريا الجنوبية تحقق في وفاة امرأة مسنة بعد دقيقتين من تلقيها لقاح فايز

بدأت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، تحقيقاتها في وفاة امرأة مسنة بعد تلقيها لقاح فايزر المضاد لكورونا في مدينة كوانغجو، جنوب غرب العاصمة سيئول، رغم عدم وجود أمراض كامنة لديها حسبما أظهر الفحص.

وقال مسؤول في حكومة بلدية كوانغجو، اليوم الأربعاء، إنَّ المرأة المسنة التي تبلغ 81 عاما من العمر، تلقت لقاح فايزر في غضون الساعة 9:33 صباح اليوم في مركز مؤقت للتطعيم في المدينة، وتعد هذه هي الجرعة الثانية من لقاح فايرز التي تلقتها.

وظهرت الحساسية المفرطة عليها بعد مرور دقيقتين من تلقي اللقاح، وفقدت الوعي وتوقفت أجهزة التنفس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتمّ تأكّيد عدم وجود مرض كامن لها في الفحص الطبي الأولي قبل التطعيم.

وتخطط السلطات الصحية للتحقق من علاقات سببية بين وفاتها والتطعيم من خلال تشريح الجثة.