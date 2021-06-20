إصابة 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في إطلاق نار بتورونتو الكندية

أصيب 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل للأطفال في مدينة تورونتو عاصمة مقاطعة «أونتاريو» الكندية، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» اليوم.

شرطة تورونتو: عدة أشخاص نفذوا الهجوم وفروا من موقع الحادث

وقالت الضابطة في شرطة تورونتو، كيلي سكينر، خلال مؤتمر صحفي، إن عدة أشخاص نفذوا هذا الهجوم مساء أمس الأول الجمعة وفروا من موقع الحادث، ولم تتوفر معلومات عنهم حتى الآن.

وأشارت سكينر، إلى أن الجرحى هم رضيع في سن عام وطفل وطفلة يبلغان من العمر 5 و11 عاما على التوالي وشاب في سن 23 عاما.

وأوضحت الشرطة الكندية، أن الحادث وقع أثناء حفل نظم بمناسبة أول عيد ميلاد لطفل، دون توضيح ما إذا كان الحديث يدور عن الرضيع المصاب أو آخر، فيما لم تشرح الشرطة أي تفاصيل تسلط الضوء على دوافع الهجوم.

وكانت خدمة الإسعاف في «تورونتو»، أشارت في وقت سابق، إلى أن الحادث خلف 5 جرحى، بينهم 3 أطفال أحدهم في حالة حرجة تهدد حياته، فيما لا يزال طفل آخر وشخص بالغ في حالة خطيرة أيضا.

وفي 30 مايو الماضي، قتل شخص ونُقل 4 آخرين إلى مستشفيات في منطقة «تورنتو» في ظروف مختلفة بعد حادث إطلاق نار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

وقالت الشرطة في منطقة بيل قرب مدينة تورونتو الكندية، في بيان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم في إطلاق النار.

وأضافت الشرطة الكندية، أن مكتب جرائم القتل سيتولى التحقيق، فيما ذكرت تقارير محلية في ذلك الوقت، أن إطلاق النار وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير.