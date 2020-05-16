مقتل وإصابة 4 في حادث إطلاق نار بمقاطعة شرق كندا

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، جراء حادث إطلاق نار وقع في مدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو شرق كندا.

وأوضحت الشرطة المحلية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحادث وقع أمام مبنى شركة، حيث تم العثور على جثمان رجل و3 أشخاص مصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لكن أحدهم فارق الحياة لاحقا بينما لا يزال الاثنان الآخران يتلقيان العلاج.

وأشارت الشرطة إلى أنها لم تنفذ أي اعتقالات على خلفية إطلاق النار حتى الآن، مرجحة أن يكون الحادث هجوما قد تم التخطيط له مسبقا. وأكدت أنه تم نشر وحدات كثيرة في موقع الهجوم فيما يجري ضباطها التحقيق في الحادث، وطلبت من الأهالي الابتعاد من مكان إطلاق النار.