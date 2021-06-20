مصرع شخص دهسا في مسيرة للمثليين بفلوريدا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخص وإصابة آخر أمس السبت، جراء دهس حشد من الناس في مستهل مسيرة للمثليين، بإحدى ضواحي مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت شرطة مدينة فورت لودرديل الساحلية فجر اليوم، أنّ الحادث وقع في مستهل «مسيرة الفخر» المنظمة من قبل منظمة «ستونوول» المعنية بحماية حقوق المثليين في ضاحية ويلتون مانورس، مشيرة إلى أنّ العمل جار لإجراء تحقيق شامل في الواقعة.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أنّها أوقفت سائق السيارة والتحقيقات جارية معه، فيما أوضحت وسائل إعلام محلية، أنّ السيارة كانت بين المركبات المشاركة في المسيرة، وكان السائق يرتدي قميص منظمة محلية مؤيدة للمثليين ينتمي إليها الشخصين اللذين تعرضا للدهس أيضا.

ونقلت تقارير صحفية عن شهود عيان، تأكيدهم أنّ السائق قال للشرطيين إنّ ما حدث لم يكن عملا متعمدا.

عمدة فورت لودرديل يرجح: العملية كانت موجهة ضد النائبة الديمقراطية ديبي شولتز

بدوره، أعرب عمدة فورت لودرديل، دين ترانتاليس، في حديث لقناة «لوكال 10» عن قناعته بأنّ الحادث كان هجوما إرهابيا على مجموعة المثليين، مرجحا في الوقت ذاته أنّ العملية كانت موجهة ضد النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز التي شاركت في المسيرة وكانت على مقربة مباشرة من موقع الحادث.