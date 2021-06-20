مصرع ربة منزل تناولت سم فئران في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تناولها سم فئران بالخطأ بمنزلها الكائن بدائرة مركز شرطة اخميم في سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي اخميم المركزي، وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة اخميم بورود بلاغا من مستشفي اخميم المركزي، بوصول «أيه. ا. م»، 23 سنه ربة منزل وتقيم بناحية الكولا دائرة المركز، جثة هامدة، إثر تناول مادة سامة، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدها «إبراهيم. م. م»، 64 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر قيام ابنته المذكورة بتناول سم فئران بالمنزل بطريق الخطأ، ما أدي لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث.