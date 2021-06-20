بالأسماء.. إصابة 17 في انقلاب «ميكروباص» بصحراوي سوهاج

أصيب 17 شخصا، اليوم، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «سوهاج- البحر الأحمر» بمنطقة الكيلو 120 دوران قنا، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف من محافظتي سوهاج وقنا، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، ورفع أثار الحادث من على الطريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين في الحادث، انتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص، إصابة كل من مدثر محمد عبدالعال، 8 سنوات بسحجات وكدمات متفرقه، عبير عبدالعاطي عبدالوهاب، 33 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد مصطفى عبدالباسط، 63 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد عبدالحارث فهمي، 17 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد شحاتة محمد، 33 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ومدني ربيع مدني، 51 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مدني محمد عبدالعال 4 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أشرف مدني ربيع، 3 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هاجر صلاح محمد، 37 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، شروق حجاجي محمد، 25 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كريمة محمد محمد 38 سنة باشتباه كسر باليد اليسرى.

سمر أبوعتاب السيد، 32 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أمين عبدالرازق أحمد، 48 سنة، باشتباه كسر باليد اليمنى، محمد محمود حسين، 36 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، روضة أمين عبدالرازق، 8 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، منة أمين عبدالرازق، 15 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هنا أمين عبدالرازق، سنتين، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى رفع أثار الحادث من على الطريق.