«المركزي» يعلن قرار رسوم السحب من ATM الأسبوع المقبل: توقعات بتمديد الإعفاءات

ذكرت مصادر، لـ«الوطن» أنَّ البنك المركزي المصري، سيجتمع هذا الأسبوع لبحث تمديد إعفاءات رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM، على أن يعلن قراره بشأن رسوم السحب والاستعلام الأسبوع المقبل.

وأخطرت البنوك العاملة في السوق المحلية، العملاء المتعاملين مع ماكينات الصراف الآلي ATM بانتهاء إعفاءات ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك عبر رسائل قصيرة، لدى إجرائهم عمليات السحب والاستعلام من الماكينات.

اتجاه لتمديد الإعفاءات من رسوم السحب والاستعلام

وتشير رسالة البنوك عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، إلى أن عمليات السحب والاستعلام مستمرة دون رسوم، حتى 30 يونيو المقبل، بينما سيفرض رسوم تتراوح من 3 لـ10 جنيهات للسحب، بينما ستفرض و1.5 لـ6 للاستعلام، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، في حالة لم يلجأ عدم تمديد «المركزي» مبادرته الخاصة، بإلغاء رسوم السحب والاستعلام من جديد.

جائحة كورونا هي سبب المبادرة

ودخلت مبادرة «المركزي» حيز التنفيذ منذ عام تقريبًا لمدة 6 أشهر، قبل أن يمد «المركزي» في نهاية ديسمبر الماضي، مدة جديدة تنتهي في يونيو المقبل، من 1.5 جنيه لـ6 للاستعلام عن الرصيد لإجراء عملية سحب أو واستعلام عن الرصيد، في حالة كان استخدام العميل لماكينة غير تابعة للبنك الذي يتعامل معه، وكانت الحكومة المصرية، لجأت إلى هذا القرار، من أجل تقليل الازدحام حول ماكينات الصرافة، خاصة خلال فترات صرف الرواتب الشهرية، تتراوح بين 1.5 وحتى 6 جنيهات.

رسوم السحب والاستعلام من الصراف الآلي

وتستعرض «الوطن»، رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي في أشهر البنوك العاملة في مصر البنك الأهلي المصري، رسوم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات.

بنك مصر: رسوم الاستعلام عن الرصيد جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات.

بنك HSBC: عمولة السحب 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.

بنك فيصل الإسلامي الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، وعمولة السحب 5 جنيهات.

بنك الإسكندرية: رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 10 جنيهات.

العربي الأفريقي الدولي: رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات.