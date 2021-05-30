قرارات اقتصادية ينتهي تطبيقها في يونيو.. بينها عودة رسوم السحب من ATM

حزمة من الخدمات البنكية المجانية ينتهي سريانها بنهاية شهر يونيو 2021، بعد أن قرر البنك المركزي المصري تقديم إعفاءات وتسهيلات على العملاء، وذلك في إطار الإجرءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بهدف منع التكدس والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

وتستعرض «الوطن» أبرز الخدمات البنكية المجانية التي ينتهي سريان العمل بها مع نهاية شهر يونيو 2021 وذلك على النحو التالي:

عودة رسوم «ATM» وإصدار البطاقات الإلكترونية

وكان البنك المركزي قرر إلغاء رسوم وعمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، واستمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإصدار البطاقات الإلكترونية المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، وتكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدأ البنك في إصدارها، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وتعتزم البنوك العاملة في السوق المحلية، فرض رسوم على سحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي ATM اعتبارًا من يونيو المقبل، إلى جانب رسوم أخرى حال الاستعلام عن الرصيد، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري لتمديد مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى، وتتراوح رسوم السحب من 3 لـ10 جنيهات على كل عملية ووفقا لكل بنك، ومن 1.5 جنيه لـ6 جنيهات للاستعلام على الرصيد عن كل عملية.

ويتم فرض رسوم على إصدار المحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين، وعلى عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وعمليات السحب النقدي لأصحاب بطاقات صرف المعاشات، وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

مبادرة البنك الزراعي لإسقاط الديون

ويواصل البنك الزراعي المصري تلقي طلبات العملاء المتعثرين لتسوية مديونياتهم، حتى نهاية يونيو المقبل، طبقًا للشروط التي أعلنها البنك ضمن المبادرة في وقت سابق، إذ أعلن البنك في وقت سابق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة بالبنك التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه، ويشترط أن يكون العميل الذي يتقدم بطلب لإسقاط ديونه، سدد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط العوائد.