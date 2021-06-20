سعر الدولار اليوم الأحد 20-6-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، تباينا وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 20 يونيو، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي سعر الدولار في البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 15.68 للشراء و15.78 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.59جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.6 جنيه للشراء، و15.7جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 للشراء و16.17 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي

وأخيرا سجل سعر الدولار في البنك العربي نحو 15.63 للشراء و15.73 للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الجنيه الإسترليني

وصل الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات في بنك مصر، نحو 21.70 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.72 جنيه للشراء، و21.97 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، صعد سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.93 جنيه للشراء 22.15جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو وفق آخر تعاملات اليوم الأحد، نحو 18.90جنيه للشراء، 19.05جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.87جنيه للشراء، 19.02جنيه للبيع، فيما استقر في بنك مصر حيث سجل 18.58 جنيه للشراء، و18.82جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات اليوم، في بنك قناة السويس، 4.21 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات اليوم الأحد، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.