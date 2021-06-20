رئيس البرازيل في مرمى الانتقادات بعد وصول وفيات كورونا لـ نصف مليون

تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البرازيل رقم النصف مليون، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، حيث يقول الخبراء، إنَّ تفشي المرض قد يتفاقم وسط بطء التطعيم وبداية فصل الشتاء، ويستمر الفيروس في الانتشار حيث يرفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونار ودعم إجراءات مثل التباعد الاجتماعي، وتعرض الرئيس بولسونارو لانتقادات شديدة لعدم تنفيذه استجابة وطنية منسقة ولتشككه تجاه اللقاحات وعمليات الإغلاق ومتطلبات ارتداء الأقنعة، والتي سعى إلى تخفيفها.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونار، إنَّ تأثير عمليات الإغلاق على الاقتصاد سيكون أسوأ من الفيروس، ويصرّ على أنَّه فعل كل ما في وسعه لشراء لقاحات من عدة دول، وتتهم المعارضة الرئيس بتأجيل أوامر التطعيم لأسباب سياسية، حيث قلل باستمرار من خطورة الوباء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنَّ معهد الصحة «فيوكروز» ذكر أنَّ الوضع حرج، بينما تمّ تطعيم 15٪ فقط من البالغين بشكل كامل، في الوقت الذي يحقق الكونجرس البرازيلي في تعامل الحكومة مع الوباء.

وأوضح معهد الصحة «فيوكروز»، أنَّ البرازيل تواجه سيناريو حرج لانتقال العدوى بين المجتمعات، مع احتمال أن يتفاقم في الأسابيع المقبلة بسبب بداية الشتاء.

وتزايد انتشار الفيروس في البرازيل من خلال المزيد من المتغيرات القابلة للانتقال من الفيروس، بما في ذلك النوع الذي تمّ تحديده لأول مرة في منطقة الأمازون والمعروف الآن باسم جاما، وتم تأكيد متوسط 70 ألف حالة يوميًا في الأسبوع الماضي.

ولا يزال معدل إشغال أسرة العناية المركزة عند 80٪ أو أكثر في معظم الولايات البرازيلية، ويحذر الخبراء من أن بداية الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى مزيد من الإصابات.

وعبّر وزير الصحة مارسيلو كيروجا على موقع تويتر، عن تضامنه مع آباء وأمهات وأصدقاء وأقارب المتوفين جراء الفيروس، قائلاً: «فقدنا 500 ألف شخص بسبب الوباء الذي يصيب البرازيل والعالم بأسره».