وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 450 ألف حالة

سجلت البرازيل 2173 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الوفيات في البلاد عتبة الـ450 ألف حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 73 ألفا و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي 16 مليونا و194 ألفا و209 حالات. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد المتعافين في البرازيل حتى الآن أكثر من 14.6 مليون حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.