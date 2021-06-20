بتكلفة مليار و48 مليون جنيه.. تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية، في تصريح صحفي، اليوم، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذها، وصولاً للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة.

وأشار «غراب»، إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021، تم تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، بتكلفة مليار و48 مليون جنيه، بهدف تقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وأوضح أنه خلال تلك الفترة تم إنشاء 6 محطات معالجة صرف صحي جديدة وتوسعة 36 محطة صرف صحي أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء شبكات إنحدار جديدة بإجمالي أطوال 5165 كم وإحلال وتجديد شبكات انحدار أخرى بإجمالي أطوال 94 كم، وكذلك إنشاء خطوط طرد جديدة بإجمالي أطوال 122 كم و‘حلال وتجديد خطوط طرد أخرى بطول 8 كم؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات لـ475 ألف مواطن، بـ19 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.