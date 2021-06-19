رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الشرقية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الشرقية اليوم، إثر اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبلغت نسبة النجاح فيه 81.85%، وبدأ طلاب المحافظة في البحث عن نتيجة الفصل الدراسي الثاهي للصف الثالث الإعدادية 2021، لذا توفر جريدة «الوطن» لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 في محافظة الشرقية من أجل مساعدة كل من الطلاب وأولياء الأمور في التعرف النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الشرقية

زادت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الشرقية والتي يبغ عدد الطلاب فيها 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466، ووفرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية رابطا سريعا للاستعلام عن نتيجة الطلاب خلال ذلك الوقت.

نسب نجاح الشهادة الإعدادية 2021 في الشرقية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 للطلاب لصم بنسبة نجاح 95.5%، وأنه تقدم لأداء الامتحانات 66 طالبًا وطالبة، مؤكدة أن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 80%، وعدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 10 طلاب، ويمكن الحصول على النتيجة من هنــــا

وأضافت أن عقد الامتحانات سيكون وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، أو هذا الرابط، ولم يتم رصد حالات غش بالامتحانات.

ويمكن لولي الأمر أو الطالب الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الشرقية بالاسم ثم يضيف رقم الجلوس، والضغط على «عرض النتيجة» لتظهر فورًا أمام الطالب، كما يمكن إجراء عملية بحث جديد برقم جلوس آخر للحصول على نتيجة أخرى.

ويمكن الحصول على النتيجة من هنــــــــــا.