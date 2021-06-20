المحامي «خالد أبو بكر» يصل محكمة الإسماعيلية الاقتصادية

وصل المحامي الدولي خالد أبو بكر إلي قاعة محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، منذ قليل، تمهيدا لبدء جلسة قضية السفينة الجانحة في قناة السويس.

ويترأس أبو بكر لجنة التفاوض ممثلا عن هيئة قناة السويس مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس.

وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام، وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم الأحد قضية السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأجلت المحكمة القضية في 29 مايو الماضي بعد تقدم محامي هيئة قناة السويس بطلب لهيئة المحكمة لمنحهم فرصة للتفاوض وهو مانضم لن محامي الشركة المالكة للسفينة.

واستمعت المحكمة لطلبات دفاع هيئة قناة السويس ومحامي الشركة المالكة وطلبا تأجيل قضية لحين التسوية والتفاوض بشكل ودي.

وقال أحمد أبو شنب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن ملاك السفينة الجانحة بقناة السويس، إن الشركة تأمل في حل تفاوضي مع هيئة قناة السويس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم انضموا لطلب محامي هيئة قناة السويس في طلب لتأجيل لإعطاء مهلة لمزيد من التفاوض والتسوية وديًا، وتم تقديم مستندات جديدة من ملاك السفينة تحوي القيمة الحقيقة للسفينة والبضائع وثمن السفينة.

وشهدت الجلسة تدخل أسامة السيد سليمان محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر، الذي طلب اثبات أن السفينة البنمية الجانحة تسببت في أضرار بيئية بالغة للثروة السمكية.

وأشار إلى أن تدخل الاتحاد جاء دفاعًا عن الصيادين بخصوص الأضرار التي أحدثتها السفينة، وأن الأضرار جاءت أولًا بسبب تلوث القناة بسبب تفريغ مياه الصابورا الخاصة بعملية الاتزان داخل جسم السفينة، والتي بدأت بتفريغ 9 آلاف طن وتلاها دفعات أخرى.