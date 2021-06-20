اليوم.. المحكمة الاقتصادية تنظر قضية السفينة الجانحة بقناة السويس

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام، وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، اليوم الأحد، قضية السفينة الجانحة في قناة السويس.

واجلت المحكمة القضية في 29 مايو الماضي بعد تقدم محامي هيئة قناة السويس بطلب لهيئة المحكمة لمنحهم فرصة للتفاوض، واستمعت المحكمة لطلبات دفاع هيئة قناة السويس ومحاميّ الشركة المالكة وطلبا تأجيل القضية لحين التسوية والتفاوض بشكل ودي.

وقال أحمد أبو شنب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن ملاك السفينة الجانحة بقناة السويس، إن الشركة تأمل في إيجاد حل مع هيئة قناة السويس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أنهم انضموا لطلب محامي هيئة قناة السويس في طلب التأجيل لإعطاء مهلة لمزيد من التفاوض والتسوية وديًا، وتم تقديم مستندات جديدة من ملاك السفينة بشأن القيمة الحقيقة للسفينة والبضائع وثمن السفينة.

وشهدت الجلسة تدخل أسامة السيد سليمان محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر، والذي طلب إثبات إن السفينة البنمية الجانحة تسببت في أضرار بيئية بالغة بالثروة السمكية.

وأشار «سليمان»، إلى ان تدخل الاتحاد جاء دفاعًا عن الصيادين بخصوص الأضرار التي أحدثتها السفينة، وأن الأضرار جاءت أولًا بسبب تلوث القناة الناتج عن تفريغ مياه الصابورا الخاصة بعملية الاتزان داخل جسم السفينة، والتي بدأت بتفريغ 9 آلاف طن وتلتها دفعات أخرى.