سامي عبدالراضي يشيد بالقطار الكهربائي: أول شريان يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية

أشاد الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، بمشروع القطار الكهربائي إلى العاصمة الإدارية الجديدة الذي سينطلق في شهر أكتوبر، قائلًا إنَّ «من ينظر إلى مشروعات الطرق في مصر يجد أنَّها اختلفت، إذ جرى تدشين عدد كبير من الطرق والمحاور بشكل لم يكن يحلم به المصريون، لكن هذا القطار هو أول شريان ينطلق من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

وأردف مدير تحرير جريدة «الوطن»، في حواره ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، أنَّ القطار الكهربائي شبيه بمترو الأنفاق، إذ أنَّ المسافة بين كل محطة وـخرى 7 كم، مبينًا أنَّه تمّ تدشين 4 كباري على طول الخط لمنع أي كوارث، مستكملًا «حالة الربط بين القاهرة والجيزة والقليوبية والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون ملحمة، أي أن الطرق والمحاور الجديدة ستكون كالسحر».

الدولة المصرية لديها خطة منظمة ومحكمة للاستفادة من الغاز الطبيعي

وأضاف «عبدالراضي»، أنَّ الدولة المصرية لديها خطة منظمة ومحكمة للاستفادة من الغاز الطبيعي، إذ سيتمّ الاستفادة منه في أكثر من مجال، مثل توصيله للوحدات السكنية ومحطات وقود الغاز الطبيعي في المحاور والطرق والصناعة والإنتاج ومبادرة «تحويل السيارات»، مضيفًا أنَّ استخدام الغاز الطبيعي يمنح الدولة المصرية تنوعًا في عناصر الطاقة، كما أنَّه من الخدمات التي تُقدم للمدن السكنية الجديدة.

«عبدالراضي» يثمن جهود الدولة المصرية لدعم العمالة غير المنتظمة،

كما ثمن «عبدالراضي»، جهود الدولة المصرية لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث دعمت القيادة السياسية هذه الفئة في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 500 جنيه لكل شخص منهم، إذ استمرت هذه المبادرة لأشهر وتمّ تجديدها، موضحًا أنَّ مصر شهدت توفير 1.7 مليون فرصة عمل داخل مصر و1.8 مليون فرصة خارجها وذلك من خلال وزارة القوى العاملة.

وتطرق مدير تحرير جريدة «الوطن»، إلى ملف تمكين المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديدًا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلًا: «هناك اهتمام كبير بالمرأة، فقد دخلت المرأة مجالات العمل والإنتاج، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة فإنها حصلت على ما 50% من قروضها وذلك على مدار السنوات السبع الماضية، كما يتمّ تسويق منتجاتهنّ»، متابعًا «المرأة دخلت كل مجالات العمل مثل السواقة والجزارة والطيران والأمن».