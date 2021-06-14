سامي عبدالراضي عن تحقيقات «شقة الزمالك»: ستستغرق وقتا.. إحنا بنتكلم عن «متحف صغير»

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن القطع الأثرية داخل شقة الزمالك ستسلم للدولة، وفقا للقانون، وما هو مستحق للأسرة سيرد لها، لافتا إلى أنه يوجد 32 شخصا في مصر لديهم اقتناء رسمي لقطع أثرية وممتلكات متوارثة عن الآباء والأجداد، وهذا موثق رسميا ولديهم تراخيص لهذه الممتلكات.

وأضاف «عبدالراضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن المستشار أحمد عبدالفتاح، مالك الشقة قيل إنه نزيه ومحترم، وهناك شهادة موثقة من 14 قاضيا مصريا يعملون في الكويت شهدوا نزاهته، موضحا أن خطأ هذا الرجل قد يكون أنه لم يخطر وزارة الآثار بما يملك.

وتابع: «لو فتشنا في الواقعة من المنطق هنتأكد أن اللي يحوز آثار للبيع والتداول والتجارة عمره ما هيسيبها بالسنين دي، والراجل في الكويت من 25 سنة أو أقل شوية، والملف أمام النيابة».

ولفت إلى أن الشقة تُفتح من فترة لأخرى في وقت الزيارات وعند زيارته لمصر، إذ أن المستشار أحمد عبدالفتاح يعمل في الكويت بمحكمة التمييز، وهو رجل مشرع هناك لكثير من القوانين التي تزين العمل القضائي في الكويت، وهو رجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وفقا للمعلومات المتداولة في الكويت.

وأكد أن الملف تحول بكل ما فيه للنيابة العامة، والتي تستدعي جميع اللجان التي شكلت باستجوابها، وستشكل لجان جديدة لحسم الأمر، وسيكون هناك عدد من رؤساء النيابة المختصين والذين لديهم خبرات للتحقيق في الملف كاملا، والنيابة ستجري معاينة، وستستدعي أطراف الواقعة، وربما تستدعي صاحب الشقة وهو «كريم» ابن المستشار أحمد عبدالفتاح بشكل مؤقت، وإذا لم يستجب للاستدعاء سيؤمر بضبطه وإحضاره، وهذا ما سيتم الأيام المقبلة، «القضية مش طقم دهب، احنا بنتكلم عن متحف صغير»، وبالتالي الموضوع سيستغرق أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو أكثر من تحقيقات وما يستحق العودة للدولة سيعود وما هو حق للمستشار سيعود لحوزته.