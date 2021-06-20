«الصيني» الأكثر مبيعًا.. انتعاشة في سوق المحمول رغم ارتفاع الأسعار

أكد حمد النبراوى رئيس رابطة أصحاب المحمول بالغرف التجارية، أن سوق المحمول والإكسسوارات، شهد انتعاشة كبيرة فى المبيعات خلال الأسبوع الجاري، مع موسم بدء الإجازات وعودة المغتربين من الخارج.

وقال «النبراوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن محلات المحمول كانت تواجه ركودًا شديدًَا في حركة المبيعات بسبب الامتحانات وتراجع القوة الشرائية، وأيضًا بسبب ارتفاع أسعار المادة الخام والرقائق الإلكترونية المستخدمة في التصنيع، وهو ما أدى إلى تراجع الشحنات المصدرة إلى مصر، مؤكدًا أن انتهاء العام الدراسى وإعلان النتائج وخاصة لمن هم دون آل 16 عاما أنعش المبيعات وهم الفئة الأكثر شراءً للمحمول، وتنفيذ عمليات الإخلال والاستدال من جانب المستهلكين خلال تلك الفترة .

زيادة طفيفة في الأسعار

وأشار إلى أن هناك زيادات طفيفة في الأسعار رغم قفزات الأسعار العالمية، لافتا إلى هناك حرقًا في الأسعار لتصريف البضائع خوفا من زيادة المخزون.

«الصيني» الأكثر مبيعًا

وكشف رئيس رابطة أصحاب المحمول بالغرف التجارية، أن هناك انتشارًا كبيرًا وواسعًا للهواتف الصينية المقلدة المغشوشة والمهربة في الأسواق بسبب انخفاض سعرها، فيما يقبل آخرون على أنواع «هاي كوبي» للمحمول.

من جانبه، قال ياسر فؤاد عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة، إن الطلب زاد على الإكسسورات مدعوما بزيادة الطلب على المحمول بنسبة وصلت 30%، مشيرًا إلى أن الجراب الصيني في صدارة مبيعات الإكسسوارات، لافتًا إلى أن الموزعين في المحافظات يطلبون كميات ضخمة في ظل انتعاش المبيعات.

وأوضح «فؤاد» أن جرابات سونى وسامسونج الأكثر طلبا، مؤكدًا أن العديد من المستخدمين بدأوا يقبلون على شراء الشواحن مؤخرا، خاصة شاحن الطوارئ والبور بانك.