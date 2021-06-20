«صحة الشرقية» تناقش تنفيذ برنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور نائب مدير عام الطب العلاجي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل، وآليات تطبيق برنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، واستحداث وظيفة نائب مدير المستشفى لشئون الزمالة المصرية، وتم مناقشة المهام الوظيفية لها.

وشدد وكيل الوزارة على مديري المستشفى، أهمية اختيار شخص ذو كفاءة عالية لتكليفه بهذه المهام، علي أن يتولى الجزء الفني لبرنامج الزمالة المصرية، وإعداد الخطط العلمية للأقسام الطبية المختلفة ضمن البرنامج ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير وإحصاءات نصف شهريه لما تم تنفيذه بالبرنامج، ومعالجة السلبيات وحل أي مشكلات تطرأ تخص المدربين والمتدربين، وأي معوقات تؤثر علي سير عمل البرنامج.

وأشار «مسعود» إلى توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، وبما يتناسب مع الأعداد الموجودة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة.

ووجه مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة بن عدد الأقسام الطبية، الذي تم اعتمادها حتى الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت 217 قسما بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، كما ناقش وكيل الوزارة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، والبنود المالية لأعمال صيانة المباني وغيرها.