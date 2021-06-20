مسابقة وظائف جديدة في «مصلحة الضرائب»

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن مسابقة للتوظيف، مشيرة إلى حاجتها للتعاقد مع 416 مأمور ضرائب حصر وفحص، بالإضافة إلى 37 مأمور ضرائب حصر وفحص «إلكتروني» خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، قالت مصلحة الضرائب إنه إعمالا لحكم المادة الـ 15 من القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، تعلن المصلحة عن حاجتها للتعاقد مع 443 مأمور ضرائب حصر وفحص.

416 مأمور ضرائب فحص وحصر

وبحسب الإعلان تتوزع حاجة المصلحة للتعاقد مع 416 مأمور ضرائب فحص ومأمور ضرائب حصر بواقع 361 في محافظة الإسكندرية، و26 مأمورًا في القليوبية، و10 في جنوب سيناء و8 في البحر الأحمر و8 في مرسى مطروح، و3 في محافظة الوادي الجديد، بينما أعلنت مصلحة الضرائب نيتها التعاقد مع 37 مأمور ضرائب فحص وحصر الإلكتروني بواقع 27 في محافظة القاهرة و5 في الجيزة و5 آخرين في الإسكندرية.

شروط التقدم لمسابقة مصلحة الضرائب

وحول الشروط اكدت المصلحة أنها حددت أن يكون المتقد متمتعا بالجنسية المصرية ولائقا طبيا وأن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمجافظات المتقدم لشغل وظيفة بها وأن تكون مثبتة كمحل إقامة دائم في بطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان وألا يزيد سن المتقدم عن 27 عام ميلاديا في تاريخ هذا الإعلان كما اشترطت المصلحة بالنسبة لوظيفة مأمور فحص - حصر أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقديم عام جيد جدا على الأقل اما بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص وحصر (إلكتروني) أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في علوم الحاسب الألي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم معلومات بتقدير عام جيد.

المستندات المطلوبة لمسابقة الضرائب

وحول المستندات المطلوبة أكدت المصلحة ضرورة استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية على الانترنت مع تحميل صورة من الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد وصورة من المؤهل الدراسي والموقف من التجنيد