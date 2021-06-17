قبل زيادة يوليو.. مرتبات ومعاشات معفاة من الضرائب نهائيا

ينتظر المصريون زيادة المعاشات والمرتبات في يوليو، وهو ما يرتبط بالسؤال عن قيمة الضرائب التي تعد واحدة من الواجبات المالية على المواطنين تجاه الدولة والمجتمع، لكن نظرا لتفاوت الأجور والدخول وأن هناك فئات عديدة تعاني من الدخل المنخفض، فإن الدول المصرية وضعت نظامًا عادلًا للضرائب يتضمن إعفاءً كاملًا من الضرائب، سواء إعفاء المرتبات أو المعاشات من الضرائب، وتتمثل في التالي:

إعفاء المعاشات من الضرائب

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات، على أن:

مادة (124)

تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من كل الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليا، والتي ستفرض مستقبلا.

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

كما نص القانون على إعفاء أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كل أنواع الضرائب، بما في ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا، أو التى تفرض مستقبلاً من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل مصر، وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.

وكذلك تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.

كما تعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التي تستوردها من الخارج.

مادة (125)

تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكل أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.

مادة (126)

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

مادة (127)

تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه، دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم، ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

فئات معفاة من ضرائب الدخل

تبلغ قيمة الإعفاء من ضريبة الدخل 15 ألف جنيه؛ إذ أقرت وزارة المالية زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 60%؛ إذ ترفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

فئات معفاة من ضريبة كسب العمل

كانت مصلحة الضرائب أعلنت أنَّه يُعفى من الضرائب الموظف الذي يتقاضي أجر سنوى يصل لـ15 ألف جنيه فيما أقل، نظرًا لضعف مرتباتهم، على أن تطبق الضرائب التصاعدية التي تبدأ من 2.5% على ما يزيد على تلك المبالغ.