القاهرة تودع العشوائيات.. إزالة عزبة أبو قرن ونقل 4700 أسرة قريبًا

تستعد محافظة القاهرة خلال الأيام المقبلة؛ لإزالة عزبة أبو قرن العشوائية الموجودة بالقرب من مسجد عمرو بن العاص، ونقل نحو 4700 أسرة تباعا إلى وحدات مؤثثة داخل «مشروع معًا» بنطاق حي السلام أول، ويجري حاليا تأثيث الوحدات بالكامل؛ استعدادا لنقل الأسر وتسليمهم الوحدات مجهزة على المفتاح.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات والعمل على تطويرها وإعادة إحياء المناطق التاريخية والتراثية بالقاهرة، واستعادة الوجه الحضاري لمصر القديمة، ومنطقة الفسطاط بعد افتتاح متحف الحضارة مؤخرًا.

مصر بلا عشوائيات

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه جار تنفيذ خطة القضاء على عشوائيات المنطقة الجنوبية تباعا وبداية عهد جديد لجني ثمار التطوير واستعادة المظهر الحضاري لتلك المناطق التي تضررت عقود طويلة، ويتم حاليا تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية، التي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات و الارتقاء بالمواطن، وتغيير حياته بنقله من العشوائيات خاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن متحضر وراقٍ يتمتع بحياة كريمة بها جميع الخدمات ويحيا في بيئة آمنة.

إزالة المناطق غير الآمنة

وأشارت نائب محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، إلى وجود توجيهات واضحة من الدولة والقيادة السياسية بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة من أجل سلامة المواطنين، ونقل الأهالى للمناطق السكنية الجديدة، والتشديد على عدم عودة العشوائيات مرة أخرى.

القضاء على عشوائيات بطن البقرة

وأكدت جيهان عبد المنعم، أنه تم الانتهاء الفعلي من أعمال التسكين لأهالي بطن البقرة بالتوازى مع عملية الإخلاء وإزالة العقارات؛ لتصبح بطن البقرة خالية تماما من أي مواطن، حيث تم نقل وتسكين 2089 أسرة وإزالة 713عقارًا و83 محلًا وورشة وصرف تعويض للأنشطة قرابة 33 مليون جنيه.

وشددت على أن تغيير حياة المواطنين للأفضل هدف رئيسي للدولة، علاوة على الحفاظ على أرواحهم خاصة في المناطق الخطرة، مع تحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم في الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة بعد إزالة العشوائيات، التي تعد من أخطر القضايا لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع.