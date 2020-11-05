محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الجارية "بمدينة معا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاعمال الجارية "بمدينة معا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان يرافقه م . خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنًا لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا .

وأكد محافظ القاهرة أنه يجري حاليا الأعمال النهائية بالمدينة مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا " بناء الإنسان قبل المكان " .

وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعا ملموسًا.

وطالب المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية و شبكات المرافق ( مياه وصرف صحي وغاز وتليفونات وطرق ) ، كما تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.

وتفقد المحافظ خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الثقافي والمدرستين وعدد من الوحدات السكنية. ويضم مشروع "معا" ١٨٤ عمارة على مساحة 60 فدان بإجمالي ٤٤١٦حدة سكنية ، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجاري ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتي إسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.