بعد مرور 20 عاما.. «السيارة كرنفال» بمظهر عصري جديد

تحتفل كيا بمحطة مهمة في تاريخها تتمثل في إتمامها لعقدين من الزمن على إنتاج وتصميم سيارة كرنفال، ووصل الجيل الرابع من سيارة الفان الصغيرة المميزة من كيا إلى عدد من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ابتداءً من فبراير 2021.

ومنذ إطلاقها عام 1998، خدمت سيارة الفان الصغيرة المميزة من كيا العائلات على مدار جيلين، وتم بيع أكثر من مليوني وحدة منذ إطلاقها، كما أصبحت سيارة كرنفال الخيار المفضل للباحثين عن المساحة الواسعة والأمان والتصميم المميز والراحة.

وبعد آخر إصداراتها، بات الجيل الرابع من سيارة كرنفال نموذجًا عن النقلة الجديدة في فلسفة التصميم لدى كيا.

وقال المدير التنفيذي لعمليات كيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ياسر شابسوج، إن الإصدار الأحدث من هذه السيارة اعتمد على هوية التصميم لدى كيا؛ لإنشاء سيارة أقوى وملاءمة للمستقبل، لتمثل بشكل فعلي أفضل ما تحتويه المرحلتان، حيث ما زالت محتفظة بسمات التصميم القويّ التي تميزت بها الإصدارات الأقدم، مع خروجها بهوية عصرية متقدّمة خاصة بها.

ويمثل الجيل الأحدث من سيارة كرنفال الكبيرة متعددة الأغراض تطوّراً عصرياً لطرازات السيارة، مع حضورٍ أكبر من خلال التصميم، وأولوية قصوى لأمان الركاب، إلى جانب مقصورة داخلية محسّنة وواسعة، ويعزز هذا التحوّل الأخير مكانة سيارة الفان الصغيرة من كيا كخيار مفضل للعائلات.

وعلى الرغم من تكيف واختلاف تصميمها على مر عقدين من الزمن، حافظت سيارة كرنفال على تصميم «أنف النمر» للشبك الأمامي في المقدمة، والذي يعتبره فريق التصميم في كيا «تصميم سيمفوني»، وتم الحفاظ على التصميم الأمامي في الإصدار الأحدث من السيارة، إلى جانب عدد من الإضافات الجديدة إلى التصميم من أجل إحساسٍ معزز بالتناغم والطاقة.

كما تواصل سيارة كرنفال تاريخها الطويل مع معمل سوهاري في جوانج ميونج، مهد صناعة السيارات الكورية، حيث تمت صناعة كل أجيال السيارة الأربعة في هذا المصنع، وتم تصميم الجيل الأحدث من سيارة كيا كرنفال بما يلائم ويجذب العائلات الشابة، مع مزيج مميز من الابتكار والمرونة والأناقة.

وتتوفر سيارة كرنفال في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1998، وتم بيع أكثر من 60.000 وحدة منها حتى الآن في مختلف دول المنطقة.