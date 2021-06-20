انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بأسيوط دون مشكلات

أدى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام اليوم، دون مشاكل أو معرقات تذكر، وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية والجهاد الابتدائية المشتركة بحي غرب، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان مشددًا على تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

رافقه خلال الجولة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجان الامتحانات بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية واطمأن على سير الامتحانات ببعض اللجان واستمع إلى بعض الطلاب لمعرفة مدى سهولة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أية شكاوى أو عقبات واطمأن على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تفقد بعض لجان امتحانات الثانوية التجارية بنات بمقر مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة واطمأن على سير الامتحانات باللجان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وخضع المحافظ ومرافقوه للتعقيم وقياس درجة الحرارة قبل دخوله باب اللجنة.

وقال محافظ أسيوط إن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 42 ألف و121 طالب وطالبة في عدد 130 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وشدد المحافظ - خلال الجولة - على الاهتمام بنظافة المدارس واللجان وتعقيمها بصفة مستمرة والتأكيد على الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية وقياس درجة الحرارة للطلاب والمشرفين والملاحظين باللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والملاحظة والتأكيد على وجود طبيب في كل مدرسة يقوم بالإشراف الطبي على اللجان للتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة وتعقيم وتجهيز الاستراحات للمشرفين ورؤساء اللجان ومراكز التوزيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للجان وتذليل كافة العقبات مؤكدا أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد تم طبعها بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسي وفقًا للمقررات الدراسية التي درسها الطلاب.

ومن جانبه أكد محمد النمر مدير عام التعليم الفني تشكيل لجان لمتابعة عمليات التعقيم اليومية للجان قبل وبعد الإمتحان كما تم وضع ملصقات ولوحات استرشادية تحتوى على الاجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا وذلك بكل لجنة وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الإلتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وكذلك التأكد من إرتداء الجميع للكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان.