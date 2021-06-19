محافظ أسيوط يطالب برد الشيء لأصله بعد رصف شوارع القوصية

وجه محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، مسؤولي الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة القوصية بالعمل على رد الشيء إلى أصله، بعد استكمال أعمال الرصف بشوارع المدينة، وفقاً لخطة الرصف للعام المالي الحالي 2020/ 2021، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للمركز.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنفيذها لتحقيق التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة، ورفع قدرات البنية الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، مضيفاً أنه يجري استكمال خطة الرصف بمركز القوصية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وبرنامج رد الشيء إلى أصله بقرى ومدينة القوصية، وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً، ووفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية، وطبقاً للإمكانيات المتاحة، والاعتمادات المتوفرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم في النقل والانتقال.

وقالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم البدء في أعمال الرصف النهائي بشارع التأمين الصحي، وشارع عرابي بمدينة القوصية، وذلك ضمن أعمال إعادة الرصف للطرق والشوارع بمركز القوصية المدرجة بخطط الرصف للعام المالي الحالي، مشيرةً إلى المتابعة المستمرة لتلك الأعمال، وبإشراف مصطفى فتحي عبدالحكيم، ومصطفى عرابي، نائبي رئيس المركز، وذلك للتأكد من سير العمل بهما وتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة، فضلاً عن تكليف قسم الإشغالات بمتابعة إزالة أي معوقات، يمكن أن تواجه أعمال إعادة الرصف، مشيدة بالأعمال الإشرافية لهيئة الطرق والكباري على أعمال الرصف المدرجة بالخطة، بناءً على البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل.