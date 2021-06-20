طلب إحاطة عن انتشار ظاهرة الفتاوى الدينية لغير المتخصصين

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن اقتحام غير المتخصصين لمجال الفتوى والدعوة، وتأثير ذلك على إثارة الفتن داخل المجتمع المصري.

وقال النائب طارق رضوان في طلب الإحاطة أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالعمل في مجال الدعوى والإفتاء للتحدث في أمور الدين، وأشار إلى أن أغلبيتهم لم يدرسوا علوم الإسلام وليسوا من أبناء الأزهر الشريف.

وأشار رضوان إلى أن هذه الفتاوى كادت أن تتسبب في إثارة الفتن بين المواطنين، الأمر الذي يجب بحثه ودراسته وإصدار قرارات بمراجعة ظهور من يتحدثون في مجال الدعوة والإفتاء في وسائل الإعلام.

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قد أشار إلى أن وصف أو كلمة شيخ تعني أن هذا الشخص الموصوف بها قد بلغ رتبة عالية من العلم الشرعي وفق منهجية علمية سليمة، وهي من المصطلحات الراقية الدقيقة، ولكنها للأسف استبيحت، وأصبحت تطلق على غير المؤهلين.

وأوضح في سياق حديث تليفزيوني أن هناك مجموعات تريد تحقيق أهداف معينة وشخصية، فتضفي هالة من القداسة على أشخاص معينة ويصفونهم بأسماء، مثل: العلامة، والتحرير وغيرهما، وفي نفس الوقت يطعنون في العلماء المعتبرين والشخصيات العلمية المعتبرة ويقللون من شأنهم.

وعن تقسيم البعض أنفسهم إلى دعاة للمتدينين وآخرين للعوام وغيرهم لطلبة العلم كما قال الداعية السلفي في شهادته، أكد فضيلة المفتي أن التخصص أمر مهم، والقائم بالإفتاء يخاطب كل من أراد الاستبصار لأمر ما، ونخاطب الكل بخطاب واحد وبشكل متساوٍ دون تفرقة