«بحوث الصحراء» يقدم حزمة ممارسات مستدامة للمحاصيل بواحة الخارجة

استهل مركز بحوث الصحراء، نشاطه هذا الأسبوع من واحة الخارجة، بإقرار حزمة من الممارسات الزراعية المستدامة للمحاصيل الحقلية ونخيل البلح، حيث اقر مزارعو واحة الخارجة والجهات التنفيذية بطريقة تشاركية مجموعة من الممارسات الزراعية السليمة والمستدامة لإدارة الموارد الطبيعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة، إن إقرار مثل هذه الممارسات تساعد علي التغلب علي العديد من التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة، كذلك تعمل تنفيذ تلك الممارسات على زيادة جودة وإنتاجية المحاصيل، وتساهم في زيادة التوسع الافقي للرقعة الزراعية بالواحة، وذلك من خلال توفير كميات من المياه والأراضي الصالحة للزراعة.

ولفت زغلول، إلى أن هذه الممارسات تساهم بتوفير حوالي من 25 إلى 35% من كميات المياه التي تستخدم في عملية الري وذلك حين يتم اتباع ممارسات نظم الري الحديث، كذلك تزيد إنتاجية الفدان بواقع 15% من خلال اتباع النظم الزراعة المستدامة.

وأوضح أن أعضاء الفريق البحثي من مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادي الجديد ومديرية الزراعة نفذوا العديد من الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية وورش العمل بقرى ناصر الثورة والمنيرة والشركة بواحة الخارجة؛ للوصول لحزمة من الممارسات التي تعمل على استدامة العملية الزراعية بالواحة.

ويأتي ذلك من خلال الأنشطة التي ينفذها مركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (gef)، وكافة شركاء التنمية بالوادي الجديد، من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية.

وأشار الدكتور وهبي حساني مسؤول النشاط، إلى أن المركز أجرى العديد من اللقاءات الحوارية المركزة حول التعريف التشاركي للممارسات المحلية للإدارة المستدامة للتربة والمياه بقرى المشروع بواحة الخارجة، وتحديد أهم الممارسات المستدامة التي تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع تعديل بعض الممارسات التي تحد من الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات تلك اللقاءات، ما يعظم دور المشاركة المجتمعية ويساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة، كما أن إشراك المزارعين في مثل هذه الفاعليات أتاحت لهم الفرصة في تحديد المشكلات المتعلقة بالأنشطة الزراعية.

وأكد أحمد عبادي أحد مزارعي الواحة، أن إشراك المجتمع المحلي الزراعي في كافة مراحل عمل المشروع يساعد في دفع عجلة التنمية الزراعية بالواحة، ويعظم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع، كما أن المشاركة المجتمعية تخلق نوعًا من الثقة بين مخططي ومنفذي المشروع وبين المزارعين.