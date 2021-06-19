وزير الزراعة يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بمرور 3 سنوات على تأسيسها

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيسها، وأثنى الوزير على دور التنسيقية التنفيذي والتشريعي والنوعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة، مع وفد من أعضاء ونواب التنسيقية، وعرض فيه فيديو يستعرض إنجازات وزارة الزراعة منذ 7 سنوات وحتي الآن، وتناول كل قطاعات الوزارة، ممثلة في «الزراعة، الثروة الحيوانية، السمكية، والدواجن»، كما تحدث الوزير بشكل مستفيض عن برنامج الإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن القطاع الزراعي كذلك، وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.

وتحدث عن التفرقة بين الأمن الغذائي المطلق والنسبي والاكتفاء الذاتي، وعن محطات المياه وأهميتها في المشروعات القومية، مثل مشروع محطة المحسمة ومحطة بحر البقر ومحطة معالجة الحمام، لتغطية الحاجة المائية في مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تطوير الريف المصري.

وأضاف «القصير» في حديثه عن البرنامج القومي لتجميع الألبان، والذي تم بتوجيه من القيادة السياسية لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، مع الدعم الفني المجاني لأصحاب مراكز التجميع الخاصة، وربطها بوزارة الإنتاج الحربي لتوفير المعدات، وأيضا تم تناول مشروع حصر الثروة الحيوانية في مصر مع تصنيفها ذكور وإناث ونطاقها الجغرافي والوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، مع رفع كفاءة الثروة السمكية وزيادتها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، والعمل على تشجيع المواطنين على تنويع ثقافة الاستهلاك.

وتم تناول مشروع الري الحديث والزراعات التعاقدية مع توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتقديم كارت الفلاح الذي يضمن 20 خدمة إلكترونية يتم تقديمها للفلاح، مع موبايل إبلكيشن يقوم من خلاله الفلاح بعرض الأمراض النباتية، والحصول على العلاج ،من خلال هذا التطبيق.

وتحدثت النائبة رشا فايز عن أزمة الأسمدة، والجمعيات الزراعية وتهالك البنية التحتية بها، وسألت الوزير عن خطة لتطوير العاملين في الجمعيات الزراعية.

ووجه النائب أحمد قناوي، سؤالًا حول مشروع الدلتا الجديدة والمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي مثل محافظة الغربية، ورد الوزير بأن هناك مشروعات مثل الوادي الجديد واستثمار في محافظات مثل المنوفية ، كما وجه النائب سؤال حول القطن المصري وخطة الدولة في صناعة النسيج لإعادة هيكلة الصناعة وتطويرها، وما هو ما رد عليه الوزير إن هناك توجه لتعظيم الفائدة من القطن طويل التيلة.

ووجه محمد أبوالنجا عضو التنسيقية سؤالا حول التقنيات التكنولوجية في مجال الزراعة، وجاء رد الوزير بأن الوزارة تعتمد على البحث العلمي، وهناك تجارب تجرى عن القطن قصير التيلة في شرق العوينات، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بتوطين القطن طويل التيلة في الصناعة المصرية.

كما وجه مصطفى الشهابي عضو التنسيقية سؤالا عن تناول الإعلام الزراعي لتصريحات على لسان نقيب الفلاحين، رغم عدم وجود نقابة من الأساس، وكان رد الوزير أنه هناك انتحال صفة، نظرًا لعدم وجود نقابة قانونية للفلاحين في مصر، ونصح بعدم الاستماع إلا للجهات الرسمية.