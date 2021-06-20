هجوم على قاعدة عين الأسد.. صاروخ «كاتيوشا» يرعب القوات الأمريكية

وقع، اليوم، في العراق هجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالصواريخ غرب البلاد، وبينما لم يعرف بعد الجهة التي نفذت الهجوم، إلا أن سلطات الأمن العراقية تجري حاليا تحقيقا في الحادث، في بلد يشهد من وقت لآخر هجمات على القوات الأمريكية، والتي عادة ما ترد عليها «واشنطن» باستهداف مواقع ميليشيات موالية لإيران.

هجوم على قاعدة عين الأسد.. العثور على صاروخ ثان كان معدا للإطلاق

وذكرت قناة روسيا اليوم، الهجوم على قاعدة عين الأسد، أن صاروخا استهدف القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار وسقط داخل محيطها. وأضافت أن القوات الأمنية عثرت على الصاروخ الثاني الذي كان معدا للإطلاق في حي الشهداء بمنطقة البغدادي بمحافظة الأنبار.

وذكرت قناة «السومرية نيوز» العراقية، أنه جرى إغلاق منطقة البغدادي في الأنبار عقب الهجوم على قاعدة عين الأسد.

هجوم على قاعدة عين الأسد بالعراق.. وقوات الأمن تبدأ التحقيق

وفي أول بيان رسمي من قوات الأمن العراقي حول الهجوم على قاعدة عين الأسد، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، إن «القوات الأمنية تجري تحقيقا في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر، وكان انطلاقه من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية».

وقاعدة عين الأسد والتي كانت تسمى «القادسية» سابقا هي ثاني أكبر قاعدة عسكرية في العراق، بعد قاعدة «بلد» قرب نهر الفرات، وقد بدأ بناء القاعدة عام 1980 لينتهي عام 1987، وتتواجد بها قوات أمريكية منذ عام 2014 لتدريب قوات الجيش العراقي على مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.

الهجوم على قاعدة عين الأسد اليوم ليس الأول

وتعرضت القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف لهجوم في 24 مايو الماضي، إذ تم إطلاق صاروخ عليها لم يسفر عن أي إصابات.

وقبلها بأسبوعين قال التحالف الدولي في العراق، إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم.

كما تعرضت قاعدة عين الأسد في السادس من يونيو لهجوم جوي عبر طائرتين بدون طيار.