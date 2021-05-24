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عاجل.. هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق

كتب:

محمد علي حسن
05:45 م | الإثنين 24 مايو 2021
قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد

أكد متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات للتحالف، تعرضت لهجوم بصاروخ اليوم الإثنين.

وكتب الكولونيل، واين ماروتو، عبر «تويتر»، أنه بحسب التقارير الأولية، وقع الهجوم في الساعة الوحدة ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وأضاف المتحدث أنه يجرى تقييم الأضرار والتحقيق في ملابسات الحادث.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها في العراق، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم.

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