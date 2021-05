عاجل.. هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق

أكد متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات للتحالف، تعرضت لهجوم بصاروخ اليوم الإثنين.

وكتب الكولونيل، واين ماروتو، عبر «تويتر»، أنه بحسب التقارير الأولية، وقع الهجوم في الساعة الوحدة ونصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات.

