في ذكرى وفاتها.. حكايات السندريلا و«العندليب» وأقرب صديقاتها أنعام سالوسة

سندريلا الشاشة المصرية، ودلوعة نجمات جيلها، الفنانة سعاد حسني، التي يحل اليوم الذكري الـ20 على وفاتها، قدمت خلال مشوارها الفني مايزيد عن 100 عملا فنيا تنوع ما بين السينما والدراما والمسرح، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا وسط جمهورها، وقد عملت في الفن وهي طفلة صغيرة مع بابا شارو واكتشفها للسينما عبدالرحمن الخميسي، ثم عملت في أدوار متعددة.

نافست نجمات جيلها منهم الفنانة فاتن حمامة في أن تكون نجمة القرن العشرين، واستطاعت بخفة أن تقدم مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض جعلتها ملكة في قلوب الجماهير، وفي التقرير التالي نوضح أبرز 10 أسرار في حياة سعاد حسني:

- دخلت سعاد حسني الوسط الفني في سن الـ14 عاما.

- كانت تحب السفر وزيارة أقاربها والابتعاد عن أي مشكلات.

- قررت بعد سن الـ30 أن لا تقيم عيد ميلاد، وإذا عرض عليها أحد أن يقيم لها حفل عيد ميلادها ترفض.

- تعددت الشهادات حول العلاقة التي جمعتها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ووصل الأمر إلى تبادل أسرتيهما التهديد باللجوء إلى القضاء.

- حملت مرتين من المخرج على بدرخان، ولم يكتمل الحمل لأسباب طبية.

- من أكثر الأشياء التي كانت تحبها سعاد القراءة، وتشاهد أفلاما أجنبية عديدة وتستمع إلى الموسيقى الهادئة.

- تحب التغيير باستمرار، فهي شخصية متحركة وقليلة النوم.

- أقرب أصدقائها لها من الوسط الفني كانت أنعام سالوسة، ثم دخلت حياتها الفنانة نادية لطفي.

- لم تفكر سعاد حسني في الاعتزال حتى في أواخر أيامها، رغم مرضها الشديد، كانت تحضر لأعمال جديدة عقب عودتها من باريس، مع ماهر عواد زوجها والمخرج على بدرخان.

- الأشعار التى سجلتها في «BBC» كانت تنوى أن تحولها إلى التلفزيون المصري، ولكن توفيت الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضه بلندن، تاركة ورائها تاريخًا طويلا لا يمكن نسيانه.