سامح شكري: المشروعات القومية بمصر يمكنها الاستفادة من خبرات ماليزيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه ركز مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، على مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، كما عبر له عن مدى تقديره لما حققت بلاده من تقدم اقتصادي وتكنولوجي خلال السنوات الماضي.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي، أن مصر تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير المناخ الملائم للنهوض بالاقتصاد المصري، والمشروعات القومية الكبرى، والبنية الأساسية، وكلها يمكنها الاستفادة من الخبرات الماليزية وأن يكون لها عائد مفيد للجانب الماليزي.